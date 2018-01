Los Ángeles Azules estarán en el Coachella

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De Iztapalapa para el mundo. Los Ángeles Azules conquistarán con su música un nuevo escenario: el festival Coachella.Las cuentas oficiales del evento publicaron en redes este martes el cartel de las agrupaciones que formarán parte de su programación.El grupo mexicano está junto a nombres como The Weeknd, Sza, Kygo, Jamiroquai, Vince Staples, St. Vincent, LÉON, Greta Van Fleet, Blaze, Justin Martin, Kali Uchis y Daniel Caesar, todos ellos en los viernes 13 y 20 de abril.Después de estos grupos, los ´sabados 12 y 21 de abril, aparecen nombres como Beyoncé, HAIM, Tyler, The Creator, David Byrne, alt-J, Post Malone, Fleet Foxes, Chromeo, Nile Rodgers, Borns y Jungle, entre otros.Eminem, Odesza, Portugal. The Man, Migos, A Perfect Circle, Cardi B, French Montana, Kamasi Washington y Vance Joy son algunas de las agrupaciones que estarán los domingos 15 y 22 de abril.