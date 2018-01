Paris Hilton se compromete

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En las montañas cubiertas de nieve, la empresaria recibió un espectacular anillo de su novio Chris Zylka.



"Gracias por enseñarme que los cuentos de hadas sí existen”



Paris Hilton y su novio, el empresario Chris Zylka se han comprometido en matrimonio después de dos años de noviazgo.



La empresaria compartió en su cuenta de Instagram fotografías del romántico momento en el que, de rodillas y con anillo en mano, su novio le hizo la propuesta durante sus vacaciones en Aspen, Colorado.



“¡Dije Sí!, Muy feliz y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y mi alma gemela.



Perfecto para mí en todos los sentidos. Tan dedicado, leal, amoroso y de buen corazón.



¡Me siento como la chica más afortunada en el mundo! ¡Eres mi sueño hecho realidad!



Gracias por enseñarme que los cuentos de hadas sí existen”, escribió Hilton en Instagram.



Aspen Mountain Follow Chris Zylka le dijo a la revista People que se sentía afortunado de casarse con la mujer de sus sueños.



“Paris es la mujer más hermosa e increíble por dentro y por fuera. Me siento como el hombre más afortunado del mundo de casarme con la chica de mis sueños. No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos”.



Sobre el diamante del anillo, Paris confesó a People que es el más espectacular que ha visto en su vida:



“El anillo es tan increíble y brillante. Estaba temblando mientras me lo ponía. ¡Es el anillo más hermoso que jamás he visto!”.



La pareja se conoce desde hace ocho años, hace dos inició el romance, y apenas hace unos meses, se hizo pública la relación.