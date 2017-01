Billie Lourd agradece apoyo tras muertes de Carrie y Debbie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

❤👩‍👩‍👧❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST

Días después del fallecimiento de su madre, Carrie Fisher, y su abuela, Debbie Reynolds, la actriz Billie Lourd rompió el silencio.La joven publicó en Instagram una fotografía de cuando era niña, junto a Fisher y Reynolds.Acompañó su publicación con un mensaje en referencia a las muestras de apoyo que ha recibido.“Recibir todas sus oraciones y palabras amables en la pasada semana me ha dado fuerza en una época en la que pensé que la fortaleza no podría existir. No hay palabras para expresar cuánto extrañaré a mi Abadaba y mi única Momby. Su amor y apoyo significa mucho para mí”.El pasado 27 de diciembre Carrie Fisher murió días después de sufrir un paro cardíaco. Su madre, Debbie Reynolds, falleció un día después.