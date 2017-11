Unen fuerzas contra la muerte

TIJUANA, Baja California(GH)

Será el 2 de noviembre cuando se estrene en México la película número 16 del Universo Cinematográfico de Marvel, “Thor: Ragnarok” donde el dios del trueno tendrá su última aparición en solitario.



El trabajo del director Taika Waititi, ha conseguido darle un aire nuevo al personaje con una fotografía llena de color y un tono de humor que romperá la tendencia en el género.



Los críticos recomiendan para ver esta entrega conocer de antemano la historia del asgardiano en los cómics, y además ver “Thor”, “Avengers”, “Thor: The Dark World", “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Doctor Strange” y las dos entregas de “Guardians of the Galaxy”.



La trama narra al estar Thor preso al otro lado del universo y con su poderoso martillo destruído en mil pedazos, ahora se enfrenta a una carrera contra el tiempo.



Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok (la batalla del fin del mundo), antes de que esto signifique la destrucción de su planeta natal.



Pero ante el fin de la civilización asgardiana, llega Hela, quien tiene en sus manos una todopoderosa y nueva amenaza.



Para esto, primero deberá sobrevivir a una competición de gladiadores, en el planeta Saakar, donde se enfrentará a su compañero de Los Vengadores, Hulk.



En esta entrega se verá nuevamente al actor Chris Hemsworth como el protagonisa, con el mismo atractivo físico musculoso.



También comparten personajes como Hulk, Mark Ruffalo, Loki, Tom Hiddleston, el excéntrico Grandmaster, Jeff Goldblum, la villana Hela, Cate Blanchett y la guerrera Valkyrie, Tessa Thompson.



Sonido ochentero

Uno de los acompañamientos de cualquier filme es la música, por ello, la banda sonora de “Thor: Ragnarok” es también para destacar.



La mitad del contenido de temas es de techno con muchos sintetizadores, con ese toque ochenteno y la otra mitad con piezas orquestales.



La banda sonora compuesta de fragmentos instrumentales únicamente, no incluye canciones pop, eso no quiere decir que la película no las tendrá.



El disco completo ya lo pueden adquirir en las plataformas de streaming como Spotify y iTunes e incluye temas como “Ragnarok Suite”, “Hela vs Asgard” y “Arena Fight”.



La sorpresa es la inclusión de “The Inmigrant Song”, primera canción del tercer álbum de la banda, Led Zeppelin III que lanzó en noviembre de 1970.



Son en total 23 temas los que incluye el material entre las que destacan temas como “Running Short on Options”, “Where am I”, “The Vault” y “Ragnarok Suite”.



Para saber



-Thor Odinson es un príncipe-guerrero asgardiano

-Fue criado en Asgard como el atesorado hijo de Odín y su esposa Frigga

-Su hermano adoptivo Loki ha sido su mejor amigo

-El Ragnarok las leyendas nórdicas se traducen como el fin de todo

-Según Hollywood Reporter la franquicia de esta cinta debe recaudar en EU al menos 90 o 100 millones de dólares



Los siete magníficos



Chris Hemsworth

Thor Odinson es un príncipe guerrero asgardiano, que también es llamado el dios del trueno.



Kate Blanchett

Hela, al igual que deidad de la que toma su nombre, es la diosa de la muerte en Asgard. Es la hija de Loki y la gigante Angrboda.



Mark Ruffalo

El doctor Bruce Banner es un genio científico que, debido a la exposición a la radiación gamma, se transforma en Hulk



Tom Hidleston

Loki. También conocido como el dios de la maldad, de la travesura y el engaño, es el hijo adoptivo de Odin y archienemigo de Thor.



Jeff Gold Blum

Grandmaster o En Dwi Gast, es uno de los miembros originales del grupo de los Elders of the Universe, también conocido como Ancianos del Universo o Primigenios del Universo.



Tessa Tompson

Valquira es una superheroína creada por Roy Thomas y John Buscema, este personaje apareció por primera vez en “The Avengers #83”.



Anthony Hopkins

Odín. Con un look totalmente nórdico ya no reina en Asgard, ahora mendiga en la Tierra.



Thor y su historia en el cine

Con este nueva entrega suman tres películas en total del guerrero asgardiano



Thor

Director: Kenneth Branagh

Estreno: 2011

Recaudó: 449 millones de dólares



Thor: Dark World

Director: Alan Taylor

Estreno: 2013

Recaudó: 644 millones de dólares



Thor: Rangnarok

Director: Taika Waititi

Estreno: 2017

Acción / 130 minutos