Denuncias de acoso sexual alcanzan al director Brett Ratner

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Otro prominente director de cine se ve atrapado en la creciente crisis de acoso sexual en Hollywood. Brett Ratner es investigado luego que la actriz Olivia Munn y otras cinco mujeres lo denunciaron por acoso sexual o conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el Los Angeles Times.



Munn dijo que mientras visitaba el plató de la película de Ratner "After the Sunset" en el 2004, el director se masturbó frente a ella en su remolque. Munn describió el incidente, sin nombrar a Ratner, en una colección de ensayos publicada en el 2010.



Representantes de Ratner no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios el miércoles. Ratner dirigió la serie de películas "Rush Hour", así como "Red Dragon", ''X-Men: The Last Stand" y "Tower Heist".



El reporte del LA Times describe otros encuentros en los que Ratner persiguió insistentemente a actrices, a veces siguiéndolas hasta el baño.



Ratner es la más reciente figura de Hollywood que enfrenta denuncias de abuso de poder para acosar a actrices, una lista que ahora incluye al productor Harvey Weinstein y al guionista y director James Toback. Las denuncias de acoso también han alcanzado a los actores Kevin Spacey y Jeremy Piven.



La policía de Beverly Hills anunció el martes que inició investigaciones penales por las denuncias presentadas contra Weinstein y Toback. Weinstein también es investigado por abuso sexual y violación por las policías de Los Ángeles, Nueva York y Londres.



Weinstein ha negado haber tenido algún contacto sexual no consensuado. Su representante, Sallie Hofmeister, no comentó de inmediato la pesquisa de Beverly Hills. El departamento dijo el martes por la noche que estaban investigando a Weinstein y Toback tras recibir "múltiples denuncias", aunque no detalló su contenido.



Docenas de mujeres, entre ellas las actrices Selma Blair y Rachel McAdams, contaron que Toback las acosó o agredió sexualmente.



Toback, que no tiene representante legal, ha negado las acusaciones.

Las acusaciones contra Weinstein provocaron una cascada de denuncias contra otros nombres destacados de la industria del entrenamiento. El actor Kevin Spacey ha sido señalado por su supuesta conducta desde hace décadas.



Netflix suspendió el martes la producción de la última temporada de "House of Cards", protagonizada por el ganador de dos Oscar, tras la denuncia del también actor Anthony Rapp, que dijo que fue acosado por Spacey cuando tenía 14 años en 1986.



La decisión de paralizar la producción se produjo luego que un segundo actor, el mexicano Roberto Cavazos, denunció públicamente a Spacey.



Cavazos escribió en su página de Facebook que se encontró a Spacey en un bar en el teatro Old Vic de Londres, del que Spacey fue director artístico de 2004 a 2015, y que el actor estadounidense trató de acariciarlo en contra de su voluntad.



Cavazos declinó dar una entrevista. Representantes de Spacey no respondieron a una solicitud de comentarios.