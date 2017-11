Policía de Beverly Hills abre nueva pesquisa a Weinstein

LOS ÁNGELES, California(AP )

La policía de Beverly Hills dijo el martes que inició investigaciones penales por las denuncias presentadas contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y el escritor y director James Toback.



Las autoridades no concretaron la naturaleza de las denuncias por abusos, pero el anuncio se produjo menos de un mes después de que numerosas mujeres acusasen a Weinstein de acosarlas sexualmente en hoteles de la ciudad, un escándalo destapado por The New York Times.



Weinstein negó haber mantenido ningún contacto sexual no consensuado. Su representante, Sallie Hofmeister, no comentó de inmediato la pesquisa de Beverly Hills. El departamento dijo el martes en la noche que estaban investigando a Weinstein y Toback tras recibir "múltiples denuncias", aunque no detalló su contenido.



Docenas de mujeres, entre ellas las actrices Selma Blair y Rachel McAdams, contaron que Toback las acosó o agredió sexualmente.



Toback, que no tiene representante legal, ha negado las acusaciones.



Las acusaciones contra Weinstein provocaron una cascada de denuncias contra otros nombres destacados de la industria del entrenamiento. El actor Kevin Spacey es el último señalado por su supuesta conducta hace décadas.



Netflix suspendió el martes la producción de la última temporada de "House of Cards", protagonizada por el ganador de dos Oscar, tras la denuncia del también actor Anthony Rapp, que dijo que fue acosado por Spacey cuando tenía 14 años en 1986.