"Ahora hay dos lunas en el cielo", dice "Platanito" de la Lavandera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sergio Verduzco "Platanito" y Karla Luna buscaban reírse de la enfermedad que causaba a la comediante dolores inimaginables pero que dejaba abajo del escenario cuando subía a actuar. Fuimos grandes amigos, recuerda Verduzco.—¿Qué signo eres? —¡Cáncer!—Uta, en el signo traes la penitencia. Así era uno de los diálogos de un show entre ambos.“Yo tuve mucho que ver en que volviera a trabajar. Después de todo lo que le pasó con la traición de su ex marido y su amiga se acercó mucho a mí y yo le dije que no tenía que dejar los escenarios, hicimos una gira por México y algunas partes de EU. En mi programa la animé a que saliera sin peluca y de hecho se está viralizando un video de cuando la entrevisté y salió sin peluca en tv”, recuerda.La forma en la que la describe es como la mujer más positiva.“Jamás mencionó la muerte. No tienes idea del amor que le tenía a la vida, sus ganas por vivir, aún en el hospital siempre te daba un mensaje de amor, de paz, aprendió a perdonar a su compañera y su ex marido, tenía muchas ganas de vivir, el cáncer volvió muy fuerte”.Tras conocerse en Telehit, trabajar juntos en Estrella TV y luego hacer gira, su amistad se volvió entrañable.“La única preocupación que tenía era por sus hijas, que el papá no las fuera a separar porque son de diferente papá”.Cuando salió la penúltima vez del hospital intentó contactarla sin éxito, poco después supo que había vuelto al hospital y pensó en verla después, pero esa oportunidad no llegó.“Ahora volteas al cielo y ves dos lunas. Ojalá que el tema con sus hijas se arregle y vayan a estar juntas siempre”, desea.