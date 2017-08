Terminaría Belinda relación con Criss Angel; filtran conversación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hay cosas increíbles en las rebajas de El Palacio de Hierro. Me llevé todo ?????????? #RebajasPH #ElPalacioDeLosPalacios @palaciodehierro #TriunfaEnElPalacio #GanandoComoSiempre http://soy.ph/RsR17 Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 2:10 PDT

Luego de ocho meses de relación, Belinda y el famoso ilusionista Criss Angel terminaron con su relación.Este inesperado final ha dejado a muchos conmocionados, pues apenas un día antes, la cantante subió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve muy feliz disfrutando de una tarde de compras e incluso hace alarde de que se encuentra “Triunfando como siempre”.Pero al parecer la felicidad que irradiaba en días recientes era solo una farsa, porque aunque todos creían que la cantante por fin había encontrado a su príncipe azul, e incluso se había rumorado de una posible boda, fue el mago quien le rompió el corazón.Según una conversación no confirmada de la cantante con una amiga de nombre Giovanna Paniagua, la cariñosa actitid de él fue detonante para el fin del noviazgo."Pues sí, ya no andamos, después de que pasó que no quiso formalizar por... pues mejor sí. Aparte de que se revolcaba con sus bailarinas del show", reveló Belinda en el chat.Lo que también dejó al descubierto fue que según la mamá de la cantante no estaba muy de acuerdo con su relación sentimental."Con mi mamá siempre es lo mismo, necia por lo mismo: 'hostias, que deja a ese tío'", advirtió tras reiterarle a su confidente que después de leer los mensajes borrara la charla.Hace unas semanas apareció en la cuenta oficial de Belinda en Twitter, el mensaje: "Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece, me alejaré".Al parecer posteriormente se arrepintió y decidió manejarlo como un supuesto "hackeo de cuenta", según difundió una fuente cercana a la intérprete.