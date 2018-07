Tenoch Huerta desea que se respete la voluntad popular

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El actor Tenoch Huerta ya emitió su voto en estas elecciones 2018 y lo que más desea es que se respete el voto de la población.



En entrevista con EL UNIVERSAL, después de votar, Tenoch respondió algunas preguntas relacionadas con el proceso electoral.



- ¿Qué esperas de esta contienda electoral?



Yo espero que respeten el voto. Mi mayor deseo es que respeten la voluntad popular.



- ¿Cómo ves la disputa entre los candidatos?



Creo que ellos mismo plantearon la situación y saben que la candidatura se volvió de dos, el segundo lugar contra el primero, porque el segundo o los segundos lugares representa una visión de estado que es la que se ha vivido los últimos 30 años, que nos ha dado medio millón de personas muertas y desaparecidas, que nos ha dado una economía deplorable que no está funcionando, tenemos 60 millones de pobres.



Desde hace 30 años el país generó más pobreza, desigualdad, no se respetan las libertades ciudadanas, mientras que el otro proyecto que ya fue probado en la CDMX con bastante éxito pero no sabemos cómo funcionará a nivel nacional. Tenemos que analizar con qué proyecto nos sentimos más cómodos. Yo ya no puedo vivir cómo estás últimas tres décadas, desde La Madrid para acá no se ha hecho bien.



-¿Cómo ves el voto juvenil?



Somos un país joven, se supone que somos el 45% los menores de 35. Si la mitad de la población que podemos ejercer voto somos jóvenes el cambio está en nosotros, creo que esta generación, sobre todo en estas votaciones, los jóvenes están bastante comprometidos. Es fundamental el trabajo la juventud y sobretodo de las redes sociales. Por qué al final las redes vinieron a destapar un montón de cosas.