'¿Por qué no anular el voto?'. Lo que opina Fernanda Tapia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"Hoy es nuestro fin de año, mañana es año nuevo", dijo la conductora Fernanda Tapia luego de emitir su voto en estas elecciones.



La también locutora habló sobre la necesidad de que la gente emita su voto y no anularlo.



"¿Por qué no anular el voto? Aquí eso sirve de una chingada, en Francia y otros países funciona porque si se alcanza cierto porcentaje se vuelven a hacer las elecciones, aquí no. Eso ayuda a más a que los cochineros cuenten. Nueve millones de personas aceptaron haber vendido su voto, ¡Es un madral! 17 millones no lo vendieron".



Acerca de una posible fraude, Tapia expresó:

"Hay que entender una cosa, el maestro Bernardo Barranco haciendo cálculos y cuentas, en su libro 'El infierno' electoral, ha hecho mucho hincapié en que se requiere por lo menos el 65% del padrón electoral votando, si no, sí es fácil hacer cualquier cochinero. Va a haber cochinero pero un intento de fraude es imposible que venza al 65% del padrón electoral".



Tapia, quien acudió a votar a una casilla en la Delegación Álvaro Obregón, consideró las elecciones de este domingo como un momento histórico "como lo fue tal vez la votación de Fox o la del 88".