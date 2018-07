'Nuestra verdadera fuerza es el voto', asegura Eugenia León

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La cantante Eugenia León considera que la verdadera fuerza de los ciudadanos está en su voto y espera que este proceso electoral sea limpio.



En una entrevista con EL UNIVERSAL, luego de emitir su voto, la cantante comentó que México es un país donde han pasado muchas cosas a nivel social.



"Nos damos cuenta, la sociedad civil, que nuestra verdadera fuerza es el voto, que éste no debe ser como una obligación penosa sino como una fiesta, porque es verdaderamente el lugar donde podemos decir 'si queremos', 'no queremos', qué queremos cambiar".



León espera que con el ejemplo de las personas que votan, se inspiren los jóvenes y los indecisos, pues también señaló que alguien que no vota tampoco tiene mucho derecho a quejarse.



"Espero que estas sean unas votaciones limpias o lo más aseadas posibles. Deseo de todo corazón que hoy en la noche estemos todos brindado felices, contentos, satisfechos del triunfo de la ciudadanía".



"Todo lo vamos a hacer nosotros, la ciudadanía, ahí radica nuestro poder".