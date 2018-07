Ortiz de Pinedo pide apoyar a quien gane elecciones

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo declaró que es importante que una vez pasadas las elecciones, la población apoye a quien resulte ganador.



Luego de emitir su voto, Ortiz de Pinedo expresó su opinión acerca de estas elecciones y consideró que habrá una votación nutrida.



"Mañana viene lo más importante, en cuanto sepamos quiénes son los candidatos, aunque hayamos votado por x candidato y él no haya salido favorecido tenemos que apoyar a los que salieron favorecidos porque esa es la verdadera democracia: ejercer el voto libre y luego tenemos la obligación de apoyar a quien haya salido.



"Esto es lo necesario: venir a votar, tener conciencia, discutir, hablar, discernir y aceptar que no toda la gente opina igual que uno y que tenemos la oportunidad de tener un país libre donde podamos erradicar -porque es sabido, todos los candidatos lo han dicho, que hay corrupción, impunidad, la justicia no es la mejor- y tenemos que controlar eso, sobre todo la justicia social".



Para el actor, la democracia es una lucha de todos los días. "No se ejerce nada más el día del voto, se ejerce todos los días".



Insistió en que mañana hay que mostrar apoyo a los candidatos electos, aunque no hayan sido por los que votamos, pues se les debe dar la oportunidad de hacer algo.