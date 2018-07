Salgan a votar, vamos a defender nuestros derechos: Roxana Chávez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Antes del mediodía, la actriz Roxana Chávez llegó a la casilla que le correspondía, para formar parte activa en estos comicios y ejercer su derecho como ciudadana.



"Estamos cumpliendo con nuestra obligación de mexicanos buscando un mejor país como hace años no ocurría, gracias a Dios ya estamos despertando, que es lo que le hacía falta a nuestro México amado, para no caer nuevamente en tantas malas decisiones, tantos malos gobernantes".



Al salir de su casilla y con su pulgar luciendo ya la tinta indeleble, Roxana resaltó la grandeza de nuestro país y lo importante que es defenderlo a través de la participación ciudadana.

"Que tan rico debe ser nuestro país que nos han robado desde los españoles y seguimos de pie, produciendo el dinero suficiente para que sigan los malos gobernantes robando, eso se tiene que acabar".



Sobre las personas que esta ocasión se abstuvieron de votar, ya sea por desinterés o incredulidad, al pensar que sus votos finalmente no contarán en el resultado final, esta villana de las telenovelas declaró:



"Salgan a votar. Vamos a participar, a defender nuestros derechos, a defender nuestros impuestos, el esfuerzo que hacemos como mexicanos de estar al día y cubrir nuestras responsabilidades. No permitamos más que lleguen los políticos corruptos y se lleven todo, porque además se llevan nuestra dignidad no solamente nuestro dinero, vamos a acabar con la pobreza. El cambio no será posible si no salen de su casa a participar".