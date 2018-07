Buenfil recuerda romance con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Tras el auge de la serie sobre la vida de Luis Miguel, misma en la que sus amoríos han provocado gran controversia, la actriz Erika Buenfil se sinceró y contó algunos detalles de su romance con el cantante.



Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, la actriz reveló su postura sobre su posible aparición en la trama y la relación que actualmente tiene con el intérprete.



"Es un buen amigo, yo creo que yo no soy una historia importante y si he de salir, he de salir en el final de la segunda temporada, porque creo que hubo relaciones más importantes para él como Mariah (Carey)". Negando que tema ser expuesta en el proyecto de Netflix y Telemundo, agregó: Al contrario, me gustaría ver lo que él vio (de nuestra relación)".



Al respecto de lo que vivió junto al "Sol", Erika expresó: "Es una experiencia muy bonita, fue hace muchos años, en el 2002 - 2003, por esas fechas. Es un hombre fascinante, es muy guapo, estaba en su mejor momento, y yo decía que cuando te invita a pasar un día con él, con amigos, es como una película, porque todo es perfecto, desde la música, desde el lugar, desde lo que comes, la gente que lo rodea, él mismo, es un videoclip. Te da la madrugada bien padre y sigues platicando y vas de lugar en lugar, entonces si fueron momentos muy bonitos, más que la verdad".



Finalmente, al preguntarle si Luismi huele bien, la artista confesó: "Claro, es fascinante, es un hombre muy divertido, pero si huele bien". Asimismo, destacó que ella también estaba hermosa y divina en esa época.