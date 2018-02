CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A Omar Chaparro le cae gordo Donald Trump, el presidente estadounidense con política antimigrante.



Recientemente el mandatario anuló el DACA, programa que protege a 800 mil indocumentados que llegaron al país del norte, siendo niños.

"¡Me cae muy gordo ese señor, ladra demasiado!, pero no va a suceder nada. Mucha gente de su gremio, de su partido no lo quiere, (lo que desea) no se va a llevar a cabo y de hecho se rumora fuerte que le van a quitar la presidencia", subraya el histrión.



Desde hace un año el actor en "Compadres" y "Suave patria" radica en Estados Unidos, picando piedra para actuar en cine.



Su declaración se dio a pregunta expresa, durante la presentación oficial de la comedia fílmica "La boda de Valentina", donde interpreta al ex novio de una chica (Marimar Vega), quien va a contraer matrimonio con un estadounidense.



"Que no logre estas estupideces y todos estamos en contra de ese señor", respaldó Marimar, quien tiene un pie en esa nación.