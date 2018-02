Sarah Jessica Parker, con 'el corazón roto' por lo que dijo Kim Cattrall

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Sarah Jessica Parker se confesó con Andy Cohen, el anfitrión de "Watch What Happens Live", pues durante una entrevista, contó lo mal que se sintió con lo que dijo la actriz Kim Cattrall sobre su amistad y sobre la posibilidad de "Sex and the City 3".



"¿Cuál fue tu reacción a que Kim Cattrall le dijera a Piers Morgan que nunca fueron amigas, solo colegas?", le preguntó Andy Cohen a Parker, de acuerdo con información de E!Online.



Ella respondió: "Me rompió el corazón". "Tú y yo hablamos durante esa semana porque yo estaba… no sé, me afectó mucho porque así no es como yo recordaba nuestra experiencia".



"Así que… es triste, pero de algún modo… no sé. Siempre pensé que nos unía una experiencia. Fue una experiencia profesional, pero se volvió personal porque fueron años y años de nuestras vidas.



Así que espero que eso eclipse de alguna manera cualquier cosa que se haya dicho recientemente", continuó. "Todos esos años haciendo algo tan especial con lo que se conectaron las personas fue todo un privilegio", expresó.



Recientemente, Kim Cattrall dio a conocer su parecer sobre las actrices que podrían reemplazarla en la serie como Samantha. Parker dijo que quería que Ellen DeGeneres interpretara el papel, a lo que Kim dijo que DeGeneres sería "fabulosa".



También escribió en Twitter: "Estaría de acuerdo con @TheEllenShow pero @Oprah sería mi primera opción. Pero luego está la diosa @TiffanyHaddish o @SofiaVergara. ¡Tantas actrices fabulosas que escoger y que podrían hacer una gran Samantha!".