Cinemex quita y vuelve a poner en cartelera a 'La región salvaje'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En menos de un día, Cinemex quitó y volvió a poner en su programación oficial de estrenos al filme nacional "La región salvaje", ganadora en el certamen de Venecia.



Por la tarde de ayer miércoles se dio a conocer que una de las dos cadenas más importantes de México había decidido retirar el título dirigido por Amat Escalante, argumentando la falta de espacios, aunque desde un mes antes había estado anunciándola.



Pero cinco horas después, en la noche, tras reclamos en redes sociales entre ellos el del ganador del Óscar, Alfonso Cuarón ("Gravedad"), la exhibidora recompuso la decisión.



"No sé bien qué pasó, no íbamos a estar y era una pena, pero ahora estamos felices de que si vayan a tenerla", indicó vía telefónica el productor Jaime Romandía.



"La región salvaje", que tiene clasificación C, sólo para mayores de 18 años, tiene como uno de los personajes principales a una criatura extraterrestre que da placer a hombres y mujeres en una cabala solitaria.



También aborda el tema de la violencia en México y la discriminación a la homosexualidad. Ruth Ramos, Simone Bucio y Jesús Meza integran el elenco.



Mientras Cinemex contará con 30 pantallas en el estreno, Cinépolis tendrá 60. "Le habían dicho a la distribuidora que había saturación de películas y no era una buena fecha para nosotros", recordó Romandía.



México es el único país, de los que compraron la película, que falta por estrenarla. Anteriormente llegó a salas, entre otros, de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Japón, Noruega y Dinamarca.