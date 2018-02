Mario y Minions protagonizarán película de Nintendo

TOKIO, Japón(AP )

Mario tendrá un encuentro con los Minions.



La compañía japonesa de videojuegos Nintendo Co. dice que una película protagonizada por el plomero de la franquicia Super Mario es coproducida por Chris Meledandri, el director ejecutivo de Illumination Entertainment, el estudio de animación estadounidense detrás de la popular serie de cintas "Despicable Me".



El diseñador de juegos estelar de Nintendo, Shigeru Miyamoto, dijo a reporteros el jueves que el guion está casi listo. Prometió una película "divertida", pues Meledandri comparte sus ideas sobre proyectos creativos.



La cinta, que tiene dos años cocinándose tras una reunión entre Meledandri y Miyamoto, será distribuida por Universal, copropietaria de Illumination, dijo la fabricante de los juegos de Pokémon y la popular consola Switch, con sede en Kioto.



No proporcionaron más detalles, incluida la fecha de estreno.



Miyamoto dijo que algunas personas piensan erróneamente que hacer juegos es similar a hacer películas.



"Crear en un medio interactivo es totalmente diferente a hacerlo en un medio pasivo", señaló, y dijo que quería hacer una película como esta desde hace años.



Meledandri y Miyamoto se entendieron de inmediato: "Queremos hacer algo maravilloso", dijo.



Nintendo reportó el miércoles beneficios de 83 mil 660 millones de yenes (768 millones de dólares) de octubre a diciembre, un incremento de 29% respecto al trimestre fiscal previo.



Las ventas trimestrales se dispararon a casi 483 mil millones de yenes, frente a los 174 mil millones del año anterior, gracias al éxito de Switch, una máquina híbrida que puede usarse como consola en casa o portátil.



Nintendo ahora espera vender 15 millones de consolas Switch este año fiscal, que termina en marzo. La proyección inicial era de 10 millones de máquinas y el año pasado había subido a 14 millones.



En la década de 1980 Nintendo trajo al mundo la consola de juego FamiCom, y desde entonces ha tenido sus altibajos ante los cambiantes gustos de los consumidores de entretenimiento.



En años recientes, Nintendo dio un giro de 180 grados a su pasada política de evitar hacer juegos para dispositivos inteligentes, y ha tenido éxito también en ese sector. Lanzó una nueva versión de FamiCom que fue tan popular que volverá a estar a la venta este año.



Ejecutivos de Nintendo también expresaron esperanzas por su próximo Nintendo Labo, cuyo tráiler muestra el Switch siendo jugado con accesorios de cartón como brebajes, algo parecido a un piano, una caña de pescar, un robot y otros objetos.



Nintendo Labo, que sale a la venta el 20 de abril, se basa en la idea de que el Switch, que es un control equipado con sensores, puede usarse con diferentes accesorios para muchos tipos de juego. Los ejecutivos dijeron con humor que inicialmente pensaron que el cartón sería barato pero que resultó ser más caro de lo que pensaban.