Llega a México la magia de Bruno Mars

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Bruno Mars, ganador del Grammy por Mejor Álbum del Año en la edición número 60 de ese galardón llega a México.Mars presenta su gira mundial "24K Magic World Tour", donde interpretará temas de su última producción como "That's what I like" y "Finnesse" así como la música que con la que comenzó su carrera.Peter Gene Hernandez, conocido como Bruno Mars, es un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense y llega con su gira "24K Magic World Tour" al Foro Sol este 2 y 3 de febrero a las 20:00 horas.