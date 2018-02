El coraje me hizo hablar: Alex Lora

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Alex Lora dice que durante años el rock and roll ha sido un género vilipendiado y estigmatizado, por ello el cada que puede hará lo necesario para que se dignifique.



Luego de que se hizo viral el video en el que el líder del grupo El Tri corre a dos personas de un concierto, y llamarles sombrerudos cuatreros, el cantante se disculpa si ofendió a alguien, pero explica que lo hizo para contener una pelea.



El músico explicó en entrevista la historia detrás del videoclip que salió a la luz pública esta semana y dice que pertenece a un show que dio en octubre de 2017.



Lora dijo que corrió a las personas tras varios intentos de calmarlos, ya que se estaban peleando cuando él estaba tocando.



"El video es de un momento en el que llevábamos tres veces de interrumpir una rola, paramos, les dijimos que le bajaran, con otras palabras claro está, esperamos a que se calmaran para seguir tocando. Pasaron varias rolas y volvieron a pelear y una vez más paramos y les dijimos que se calmaran con palabras más fuertes, para cuando sale lo del video ya era la cuarta vez que parábamos", explicó.



Señaló que las palabras despectivas que les dijo a los involucrados fueron porque estaban de impertinentes en un espectáculo en el que habían mujeres, niños y familias.



"Por décadas el rock and roll siempre ha sido criticado, satanizado, vetado, y por culpa de dos monitos, van a decir que todos los rocanroleros somos unos destrampados que no nos sabemos comportar.



Era un evento familiar en el que todos disfrutan y por dos o tres monitos que se están masacrando, no es justo que toda la raza la pase mal", dijo.



Pese a que en el video se muestra una imagen que no se conocía del cantante, Lora detalló que, cuando sucedió el incidente, el público lo apoyó y pidió que las personas que se peleaban abandonaran el lugar.



"Si alguien se sacó de onda porque les dije que los sombrerudos, que la música cuatrera. discúlpenme, lo hice por el coraje que tenía en el momento. Sus acciones iban a hacer que se armara la de vaqueros y todos contra todos se pelearan, al final yo también soy sombrerudo, en mis conciertos me pongo mi sombrero", acotó.



Alex Lora negó que tenga algo en contra de la música grupera o el regional mexicano, mencionó que siempre está abierto a trabajar con diversos músicos y para muestra su disco "Tri Buto" en el que grupos como La Sonora de Margarita, Banda Machos, Pesado y Los Tigrillos reversionan temas clásicos de la agrupación de rock.



"No tengo nada contra ninguna música, para mí cualquier estilo y género que encierra el sentir de la raza es lo máximo", añadió.