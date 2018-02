Natalia Lafourcade podría presentarse en los Óscar

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los últimos años han sido muy productivos y llenos de éxitos para Natalia Lafourcade y aunque en la pasada entrega del Grammy estadounidense la veracruzana no ganó, su trabajo la podría llevar a la próxima entrega del Óscar.



Según reporta "Vanity Fair", la cantante de "Hasta la raíz", aunque todavía no es un hecho, se presentaría en la gala que celebra a lo más destacado del Séptimo Arte para interpretar en tema "Remember me", que se desprende de la película animada "Coco".



"'Coco', en la que participé, está nominada. Es posible que tenga una aparición en los Óscar", dijo Lafourcade a "Vanity Fair" en una entrevista. "Todavía no confirman", detalló Natalia a la revista.



En la charla con el medio, la artista explicó que de confirmarse su presencia, hay altas posibilidades de que el tema lo interprete a dueto con Miguel, el músico que canta la versión en inglés, por lo que hay altas posibilidades de que el número musical sea en inglés y español.



"Remember me" compite por un Óscar en la categoría de Mejor Canción y como es tradición en la ceremonia, los números musicales corren a cargo de los temas nominados en esta categoría.



"La gente de Pixar está arreglando eso. No sé de que dependa o no, pero la canción está nominada y existe mucha posibilidad de que se haga el performance", dijo Natalia a Vanity Fair.