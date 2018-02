Actriz de "El Vato" se va a Amazon

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras el éxito obtenido por su papel de "Mariana" en la serie de NBC Universo "El Vato", donde comparte créditos con los sonorenses "El Dasa", Horacio Castelo y Gustavo Egelhaaf, la actriz Cristina Rodlo fue reclutada por Amazon para formar parte del elenco de la nueva serie "Too old to die young".



"Es una nueva serie para Amazon que dirigirá Nicolas Winding Refn ("Drive", "The Neon Demon"), que es un director de culto. Me puse muy feliz cuando me incluyeron en esto porque es algo que he buscado desde hace muchos años", dijo Cristina Rodlo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"No puedo contar mucho porque apenas estamos en grabación, pero puedo decir que trata sobre los suburbios criminales de Los Ángeles, donde vemos los ‘viajes existenciales’ de los protagonistas que de ser asesinos pasarán a volverse samurais y salvadores de la gente, como tipo ‘Robin Hood’. Me emociona trabajar junto con estrellas como Miles Teller, Jena Malone y William Baldwin", continuó.



Remake de "Miss Bala"



Luego del éxito de Miss Bala (2011), protagonizado por la sonorense Stephanie Sigman, Cristina Rodlo ahora co-protagoniza el remake del filme.



"Yo grabé esa película en julio-agosto del año pasado y mi personaje es alguien que realmente no existe en la primera película. La historia va un poco como ya la conocemos pero la verdad es que si cambiaron mucho. Más que un remake, está más inspirada", narró.



"Mi personaje quiere ir a California y Gina Rodríguez va a maquillarme para el evento y un día antes, al igual que la película, pasan unas circunstancias difíciles que desencadenan toda la aventura en que ambas estamos involucradas. Al final no diré que pasa, pero creo que les va a gustar mucho porque le dan otro toque y tono a la historia", finalizó.