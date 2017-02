Johnny Depp gasta 2 millones de dólares mensuales

LOS ANGELES(AP )

Los ex gerentes de negocios de Johnny Depp demandaron al actor argumentando que un estilo de vida lujurioso en el que gasta más de 2 millones de dólares mensuales es la casusa de sus recientes problemas financieros y que el astro hizo caso omiso a sus repetidas advertencias.



La demanda fue presentada el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles por The Management Group, unas dos semanas después de que Depp demandara a la compañía argumentando que manejó extremadamente mal sus ingresos.



La demanda dice que Depp pagó más de 75 millones de dólares para comprar y mantener 14 casas, incluyendo un chateau francés y una cadena de islas en las Bahamas.



Depp también gastó mucho dinero en un yate de 150 pies (45,72 metros), viajes en aviones privados, y obras de arte y objetos de colección de Hollywood que requieren 12 centros de almacenamiento, dice la querella.



Agrega que la compañía le advirtió a Depp en repetidas ocasiones que sus gastos estaban fuera de control pero el actor ignoró los consejos de sus asesores.



"Depp, y solo Depp, es completamente responsable de cualquier problema financiero en el que se encuentre hoy", afirma la demanda.

Depp demandó a The Management Group el 13 de enero por más de 25 millones de dólares. Su demanda dice, asimismo, que la compañía no presentó a tiempo su declaración de impuestos, lo que le costó 5,7 millones de dólares en sanciones.



La demanda de los administradores dice que las declaraciones de impuestos de Depp siempre se presentaron a tiempo, y que los impuestos se pagaron cuando el astro tenía dinero disponible para hacerlo.



La compañía manejó sus finanzas de 1999 a principios de 2016, un periodo especialmente lucrativo en la carrera del actor.