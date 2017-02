Lo que Karla Souza quiere es unión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karla Souza, protagonista de “Nosotros los nobles” y “¿Qué culpa tiene el niño?”, y quien radica en Los Ángeles, considera que las decisiones antimigrante de Donald Trump en los últimos días hará que la gente de distintas nacionalidades se una.



Ella misma ha recibido mensajes incluso de simpatizantes del partido que impulsó la candidatura del empresario a la presidencia estadounidense, desaprobando las medidas.



“Es muy triste lo que está pasando, pero también tengo esperanza que esto nos va a unir y que va a unir a muchas nacionalidades, todos los musulmanes, los refugiados, los sirios, todos están unidos. Tengo muchos mensajes en los que me preguntan cómo pueden apoyar o a qué organización dar dinero para ayudar a los migrantes, son cosas que no sucedían, entonces nos está dando incertidumbre (Trump), pero también nos está uniendo”, dice.



Este martes, Karla comenzó promoción del filme “Todos queremos a alguien”, dirigido por Catalina Aguilar (“Las horas contigo”), proyecto hablado en inglés donde su personaje es una doctora mexicana que trabaja en la ciudad angelina. A mediados de año comenzará las grabaciones de la nueva temporada de “How to get away with murder”, en la cual es uno de los personajes principales.



“Mi arma más grande es el arte, esta película une a los dos países, retrata un México digno, una familia inteligente, exitosa, que da cosas a la comunidad (en EU) y es el granito que pongo. En la serie estoy de latina y pongo la bandera de México en alto, pero ahora me doy cuenta que aún me gustaría hacer más cosas allá, más cosas acá de los latinos y un poco más de denuncia que es algo que ha resurgido”, apunta.



Souza tiene en cartera dos largometrajes como productora, uno de animación para el que daría probablemente su voz y otro, uno de ficción, que protagonizaría. “El de animación es una historia latina y la otra es un drama diferente a lo que he hecho”, destaca.



Para “Todos queremos a alguien” interpreta a una chica que se debate entre dos amores, personificados por José María Yazpik y Ben O’Toole (“Hasta el último hombre”).



La cinta se estrena el 10 de febrero en más de mil pantallas.