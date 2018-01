Así celebraron los famosos el Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Algunos famosos compartieron en Instagram fotos de cómo celebraron el inicio de 2018.La actriz Salma Hayek publicó un retrato de ella con un 2018 detrás. En la imagen que tiene más de 238 mil Me Gusta escribió "Feliz 2018".Mariah Carey compartió una foto y un video tras su presentación en Time Square, Nueva York.FOTO: Tomada de la edLa cantante, con 6.3 millones de seguidores en la red social, también publicó una fotografía bebiendo té, referencia a las palabras que expresó tras cantar "Vision of Love".Madonna también fue una de las estrellas que compartió en la red social un poco de su festejo.La intérprete de "Like a virgin" publicó fotografías con sus amigos y un video donde aparecen todos bailando.Una de las fotos que publicó Madonna en Instagram dividió a sus seguidores.En la imagen aparece la "Reina del pop" detrás de su hija, Lola Leon, quien levanta sus brazos para sostener a su madre.Al levantar los brazos se ven los vellos de la joven en sus axilas, motivo por el cual los cibernautas han hablado del retrato.FOTO: Tomada de la redDemi Lovato también se la pasó junto a sus amigos. En una de las instantáneas compartidas escribió: "Yo amo a estos dos con todo mi corazón y mi alma".FOTO: Tomada de la redEl actor Hugh Jackman, quien protagoniza la película El gran showman, disfrutó su última noche de 2017 en Sidney, Australia, con sus amigos y familia.FOTO: Tomada de la red