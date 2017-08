Advierte Protección Civil por ingreso de tormenta tropical Lidia

ENSENADA, Baja California(GH)

La Dirección de Protección Civil hace un llamado a la población que reside en las delegaciones del sur profundo del municipio a extremar las debidas precauciones por las lluvias que se presentarán hoy (viernes) a causa de la tormenta tropical Lidia.



El titular de la dependencia, Jaime Nieto de María y Campos precisó que la autoridad estatal en la materia emitió una alerta naranja para esta zona de la región.



Precisó que con base en esta alerta se habrá de llevar a cabo la instalación de los Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil, así como la instalación en sesión permanente de los centros de coordinación y comunicación, además de la puesta en operación de refugios temporales.



Jaime Nieto agregó que también se contempla el inicio de funcionamiento de dichos refugios, y el despliegue de personal y recursos materiales de las instancias participantes de los tres órdenes de gobierno.



“En ese sentido, estamos trabajando en materia preventiva y desde hace semanas por indicaciones del alcalde, Marco Novelo, instalamos los comités delegacionales de Protección Civil, mismos que ante la emergencia fueron activas desde esta mañana”, afirmó



El funcionario municipal subrayó que las lluvias más fuertes se presentarán desde este viernes-en las delegaciones: Bahía de los Ángeles, Villa de Jesús María y Punta Prieta, y adicionalmente se contemplan precipitaciones en El Mármol y El Rosario.



Indicó que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos para la zona de Bahía de los Ángeles se estima que para la 1:00 de la mañana del sábado caigan cerca de 1.5 pulgadas de precipitaciones, las cuales se incrementarán considerablemente, ya que para el próximo domingo en esta región la lluvia puede alcanzar hasta las 5 pulgadas.



Reiteró el llamado a seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil en caso de tormenta, así como a estar al pendiente de la información oficial que se emita en las próximas horas, misma que se publicará en la página oficial del Ayuntamiento www.ensenada.gob.mx, así como en las redes socialeshttps://www.facebook.com/EnsenadaGob/



Finalmente, Jaime Nieto, indicó que para la zona urbana de Ensenada no existe mayor complicación por este fenómeno, sin embargo, no descartó la posibilidad de que haya chubascos aislados.



Medidas preventivas

Elabora un plan mediante el que toda tu familia conozca las vías de evacuación, puntos de reunión y los enseres que le corresponderá a cada miembro transportar en caso de contingencia.

- Verifica que el techo y bajadas de agua de tu domicilio se encuentren en buen estado.

- Elimina de tu predio toda acumulación de material que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado próximo a tu vivienda.

- Protege las ventanas con cinta de aislar y/o micas anti estallamiento.

- Prepara un botiquín de primeros auxilios e incluye los medicamentos que tu familia requiera.

- Almacena agua -1 galón diario por persona- y alimentos no perecederos mínimo para tres días -si son enlatados no olvides incluir un abrelatas-.

- Coloca los documentos importantes en bolsas de plástico.

- Ten a la mano una linterna, un radio de pilas, pilas de repuesto, así como un duplicado de las llaves de casa y automóvil.

- Coloca todos los productos tóxicos -herbicidas, insecticidas, químicos para limpieza, aceites para automotor- fuera del alcance del agua.

- Ubica con anticipación los refugios temporales que se habilitarán en caso de emergencia.



Durante lluvias

Conserva la calma, permanece en tu hogar y no envíes a tus hijos e hijas a la escuela.

- Desconecta todos los aparatos eléctricos.

- Sintoniza emisoras locales para obtener información del clima o de Protección Civil.

- Usa tu teléfono y tu automóvil únicamente en caso de emergencia.

- Si estás en riesgo y las autoridades lo ordenan, prepárate para abandonar tu vivienda y lleva sólo lo indispensable.

- Si vives junto a un arroyo, ladera o en zona costera propensa a las inundaciones, aprende la mejor ruta hacia terreno elevado.

- Mantente alejado de canales, lechos de arroyo y terrenos bajos.

- En caso de quedar atrapado en una corriente, sal de tu vehículo y busca un refugio seguro.

- No te acerques a postes o cables de electricidad averiados, el agua conduce la electricidad.

- No llames a las líneas de emergencia a menos de que esté en verdadero peligro tu integridad y la de tu familia.