Reforzarán operativos 'mochila' en el Estado

ENSENADA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) reunió a todas las corporaciones de seguridad pública Municipal, Estatal y Federal que han colaborado en los operativos mochila al interior de los planteles educativos.



Con la finalidad de redoblar esfuerzos y tener una mayor organización para la aplicación de los operativos “Mochila Segura” que se seguirán llevando a cabo el próximo ciclo escolar 2018-2019, el SEE a través del departamento de Seguridad y Emergencia Escolar llevó a cabo una reunión de trabajo con Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno.



En la reunión se revisaron tiempos y formas específicas en el protocolo de operativo “Mochila Segura” en el cual se pretende que para el próximo ciclo escolar sean más los planteles beneficiados con dicha actividad y para lograr el objetivo el Coordinador Estatal, Fernando Paniagua Legaspi, recalcó que se podrá contar con el apoyo de la Unidad Canina k-9 de la PEP y así redoblar los operativos por semana en las escuelas.



Además se dio a conocer que en el 2017 se realizaron 126 operativos, beneficiando a 29 mil 230 alumnos y en lo que va del 2018 se han llevado a cabo 85 operativos donde se beneficiaron a 19 mil 445 alumnos de escuelas secundarias y preparatorias, además se presentó el protocolo en el seguimiento preventivo que realiza el SEE al interior de los centros educativos.



Por su parte, el coordinador de seguridad y emergencia escolar del SEE, Moisés Vázquez García, destacó el apoyo y la disposición para realizar un trabajo de coordinación y liderazgo por parte de los oficiales que intervienen en el operativo, ya que también se han obtenido resultados favorables con la aplicación de pláticas preventivas en materia de adicción y violencia.