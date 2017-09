BC no está preparada para sismo

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el tiempo los habitantes de la Ciudad de México se han ido preparando para enfrentar un sismo; sin embargo, en Baja California un terremoto de 7.1 grados rebasaría la capacidad de las autoridades, señaló el sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Humberto Mendoza Garcilazo.



“En la Ciudad de México ya está más organizada la sociedad, hicieron cambios a la reglamentación, el humano ha aprendido a vivir con este fenómeno después de golpes, cuando ocurre la calamidad empiezan a entenderlo y trabajar en ello, nuestra preocupación en Ensenada, Tijuana, Rosarito y Tecate es que no tenemos ningún golpe y estamos creciendo muy confiadamente”, expresó.



No obstante, reconoció que el caso de Mexicali es distinto, ya que el sismo del 2010 fue una experiencia que hizo que la población tomara conciencia; sin embargo, un sismo de esa magnitud en Baja California sería catastrófico.



“Las autoridades se van a ver super rebasadas y más Tijuana con más de 2 millones de habitantes, habría que preguntarnos los ciudadanos qué tan preparados estamos, como no hemos vivido el fenómeno no le damos importancia, hemos recomendado hacer un plan familiar, revisar la casa, vigilar que no tengamos líneas de gas muy antiguas y cosas que te puedan caer en la cabeza”, apuntó.



El investigador puntualizó que próximamente se formará un grupo de ciudadanos, autoridades e instituciones, para trabajar en planes de acción y concientización de la población en cuestión de sismos.



“El Cicese puede apoyar mucho porque tenemos 20 años de experiencia trabajando con Tijuana y otras ciudades del mundo, tenemos amigos expertos internacionales que están en esta tarea y nos ayuda con metodología e ideas, ya no estamos para estar instalando instrumentos, estamos para enseñar y concientizar”, opinó.



¿Por parte del Cicese de qué manera están apoyando?

Hace 32 años fuimos corriendo al día siguiente y nos llevamos mucho equipo, lo instalamos en la Costa y en la Ciudad de México, ahora nuestro papel es diferente, he estado muy al pendiente de las redes sociales y todos mis comentarios van dirigidos a recomendar y no confiarse porque vienen las réplicas, no creer en los falsos rumores, no servimos para ir a rescatar pero en la medida que nos soliciten equipo quizás podamos apoyar, sin embargo actualmente hay mucha instrumentación, no como en aquellos años.



¿Qué opina de los pronósticos de un sismo de mayor intensidad en los próximos días?

Estos señores están prediciendo que en las siguientes 48 horas viene un megaterremoto, un señor llamado Alex Backman se atrevió a decir que va a haber una magnitud entre 11 y 13 grados, con eso el planeta se partiría en dos, para mí son charlatanes que de alguna forma lucran con el miedo, cuando me metí a su página vi que en dos días su predicción había sido compartida más de 380 mil veces, hay otro señor hindú que relaciona los ciclones con los terremotos y lo que la ciencia por años no ha logrado, estos señores lo están logrando vía redes sociales, yo recomiendo a la gente no compartir estas noticias o videos falsos.



¿Qué avances tiene el Cicese en el área de sismología?

Tenemos varias líneas de investigación, somos doce sismólogos, algunos investigan el fenómeno con GPS y otros con instrumentos, hemos trabajado mucho en mejorar las redes sísmicas y tener más instrumentación en toda la parte Norte para mejorar nuestras localizaciones epicentrales y nuestras estimaciones de magnitud, hemos instrumentado ciudades, en Mexicali tenemos 10 aparatos en toda la zona urbana, 8 en Tijuana y 24 por todo el Norte de la República, esto nos va a servir para entender cómo se comporta la llegada de las zonas sísmicas a las ciudades y dónde podría haber más daños, estamos haciendo investigación para salvar vidas y bienes.



¿Es real que los sismos pueden ocurrir cada 30 años?

Los sismólogos tenemos una estimación que llamamos periodos de recurrencia, si observamos que un sismo ocurrió en 1910 y luego en 1940 en la misma zona y otro en 1980 luego de 40 años, deducimos que hay un periodo de recurrencia de cada 30 a 35 años, pero como los periodos son muy largos y hay del orden de los 100 o 200 años, hay poca información sobre ello, otra forma es investigar yendo al campo y aplicar la paleosismología para observar los últimos 5 mil años, pero no se trata de decir “mañana se cumplen 30 años y toca terremoto”, la naturaleza tiene sus leyes.