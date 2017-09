En BC no estamos preparados para un sismo así: Cicese

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el tiempo los ciudadanos de la Ciudad de México se han ido preparando para enfrentar un sismo, sin embargo, en Baja California un terremoto de 7.1 grados rebasaría la capacidad de las autoridades, señaló el Sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Humberto Mendoza Garcilazo.



“En la Ciudad de México ya está más organizada la sociedad, hicieron cambios a la reglamentación, el humano ha aprendido a vivir con este fenómeno después de golpes, cuando ocurre la calamidad empiezan a entenderlo y trabajar en ello, nuestra preocupación en Ensenada, Tijuana, Rosarito y Tecate es que no tenemos ningún golpe y estamos creciendo muy confiadamente”, expresó.



No obstante, reconoció que el caso de Mexicali es distinto, ya que el sismo del 2010 fue una experiencia que hizo que la población tomará conciencia, sin embargo, un sismo de esa magnitud en Baja California sería catastrófico.



“Las autoridades se van a ver súper rebasadas y más Tijuana con más de dos millones de habitantes, habría que preguntarnos los ciudadanos qué tan preparados estamos, como no hemos vivido el fenómeno no le damos importancia, hemos recomendado hacer un plan familiar, revisar la casa, vigilar que no tengamos líneas de gas muy antiguas y cosas que te puedan caer en la cabeza”, apuntó.



El investigador puntualizó que próximamente se formará un grupo de ciudadanos, autoridades e instituciones, para trabajar en planes de acción y concientización de la población en cuestión de sismos.



“El Cicese puede apoyar mucho porque tenemos 20 años de experiencia trabajando con Tijuana y otras ciudades del mundo, tenemos amigos expertos internacionales que están en esta tarea y nos ayuda con metodología e ideas, ya no estamos para estar instalando instrumentos, estamos para enseñar y concientizar”, opinó.