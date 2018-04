AMLO está haciendo resurgir la esperanza de México: JB

ENSENADA, Baja California(GH)

Con su habitual entrega, los candidatos de Morena al Senado de la República, Jaime Bonilla Valdez; y, a la Cámara de Diputados por el Distrito 07, Erik “El Terrible” Morales, dialogaron con vecinos de la colonia Popular de este puerto y recorrieron sus veredas y calles, para dialogar de frente con quienes el domingo 1 de julio emitirán sus votos en las urnas.



En este ejercicio democrático, presentaron ambos las propuestas del Proyecto Alternativo de Nación que impulsa el candidato presidencial de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, y escucharon las peticiones de ensenadenses que ofrecieron atender al llegar a ocupar las respectivas curules en el Congreso de la Unión.



Como parte de estas actividades proselitistas, asistieron ambos a la Asamblea Informativa en un domicilio particular de la colonia Popular 1989 de esta ciudad, donde estuvieron acompañados de Teodoro Araiza, y charlaron animadamente con las personas presentes, que se quejaron de la inseguridad y carencia de servicios públicos, así como insuficientes oportunidades de empleo.



En estos temas, el candidato a diputado federal por el Distrito 07, Erik “El Terrible” Morales Elvira, quien asintió en estos puntos, al mencionar que en sus recorridos y visitas en los tres municipios que conforman la jurisdicción electoral que aspira a representar ante la Cámara de Diputados, ha captado esos mismos planteamientos.



“En todos los lugares que he visitado en Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, las quejas ciudadanas son sobre la inseguridad, la falta de espacios deportivos, culturales y educativos”, les dijo.



Enseguida comentó: “Por esto mismo, nuestro compromiso como candidato a Diputado Federal por el Distrito 07, es gestionar y vigilar que se asignen recursos para las comunidades populares de colonias como ésta…”.



Por su parte, el candidato al Senado por Morena y los partidos coaligados (PES y PT), Jaime Bonilla Valdez, hizo referencia a que dedican días enteros en recorrer emblemáticas colonias, como la Popular 1989 de Ensenada.



“Tocamos las puertas de los ciudadanos buscando su apoyo”, comentó Bonilla Valdez, al referirse con el afecto especial para Ensenada, en memoria también de su señor padre, militar, don Alberto Bonilla Colmenero, quien estableció aquí su residencia familiar.



“Me llena de satisfacción el apoyo que estamos recibiendo”, les dijo con emoción, y agregó: “Esto nos obliga a reafirmar nuestro compromiso con las comunidades donde viven los trabajadores”.



Luego abordó la problemática de los ensenadenses y de otros municipios: “…Nos indigna el abandono en que los malos gobiernos los tienen. En Morena uno de nuestros compromisos con los trabajadores es apoyarlos para que tengan oportunidad de contar con una vivienda digna…”.



Bonilla Valdez puso esmero en este tema, “porque todos nos merecemos tener una oportunidad para elevar nuestra calidad de vida. Todos tenemos derecho a que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de estudiar y contar con un trabajo con salario digno”.



Atribuyó a este factor el hecho de que Morena, como partido joven, “está creciendo en el ánimo y apoyo de los mexicanos. AMLO está haciendo resurgir la esperanza en los mexicanos. La gente apoya su proyecto porque saben que es una persona honesta y congruente. Que conoce las necesidades de los mexicanos porque ha visitado todos los rincones del país”.



Y, antes de despedirse con agradecimiento por el interés mostrado en esta comunidad, les puntualizó: “Por eso vamos depositando la confianza en AMLO y en Morena. Tengan la seguridad que no les vamos a fallar. Apóyenos con su voto”.