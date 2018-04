Ya está listo el programa sectorial para los valles vitivinícolas

ENSENADA, Baja California(GH)

En los próximos días se subirá al cabildo la actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano – Turístico de las Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada, el cual desde hace años han solicitado los habitantes y empresarios del Valle de Guadalupe, para que la zona tenga más orden.





El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del 22 Ayuntamiento, David Alfredo del Moral Silva, recordó que hace un año se realizaron las consultas públicas a efecto de la actualización del Valle de Guadalupe.





“Se ha llevado bastante trabajo con los ejidatarios, los habitantes, el sector vitivinícola y empresarios de la zona para llegar a un consenso, actualmente se encuentra en comisión para plasmar las opiniones que se han hecho para tener un programa que esté apegado a la realidad y que no tenga deficiencias técnicas y jurídicas”, explicó.





El regidor informó que ya están en condiciones para que esta semana se presente un resolutivo por parte de la comisión y que se suba al pleno del cabildo en los próximos días.





“Una vez aprobado este programa, se manda a publicar al Periódico Oficial del Estado y posteriormente seguimos con el reglamento del valle, que es el que dará las facultades de acción del municipio”, detalló.





El funcionario comentó que una de las principales características de la actualización es que la superficie de la zona contemplada en el programa se reduce a 17 mil hectáreas aproximadamente, cuando actualmente se contemplan alrededor de 45 mil hectáreas.





“Comprendía muchas hectáreas que son completamente de cerros o zonas de conservación que están instrumentadas por otros programas a nivel nacional y había una afectación a ciertas zonas que técnicamente no tendríamos la capacidad para tomarlas en cuenta, se redujo el núcleo principal para tener mayor control”, argumentó.





Asimismo, mencionó que hubo reducciones en cuestión de densidad de las construcciones, ya que en el programa se permitía la construcción de una habitación cada cuatro hectáreas y con la modificación se va a poder construir una habitación cada dos hectáreas en zona agrícola, sin embargo, con delimitaciones de dimensiones y altura.





“En el valle estaban proliferando construcciones que de la noche a la mañana aparecían y no sabíamos la razón de ser de las mismas, debemos de reconocer que ha habido una carencia de inspectores, sin embargo, se hizo un trabajo muy conciso para que las que no estén apegadas al nuevo instrumento que se va a generar, tomaremos cartas e el asunto”, concluyó.