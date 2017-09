Se espera derrama de 120 mdp por 50 aniversario del Off Road

ENSENADA, Baja California(GH)

Con una serie de eventos y acciones adicionales a las acostumbradas, en noviembre se conmemorará el 50 aniversario de las carreras Off Road en Ensenada.



Nico Saad, presidente de Proturismo, afirmó que se está proporcionando el apoyo necesario a los organizadores poniendo especial énfasis en las medidas de seguridad y se estima que la derrama económica que generará el evento a la ciudad es de unos 120 millones de pesos, principalmente para el sector turístico.



Señaló que este deporte ha evolucionado y conquistado a miles de fanáticos y corredores en sus primeros 50 años,posicionado internacionalmente a Ensenada, como la Capital Mundial del Off Road”, afirmó.



Recordó que la primera carrera fuera de caminos que se organizó en Ensenada fue en 1967 con el nombre de "Mexican 1000", y fue promovida por la National Off-Road Racing Association (Norra).



“Norra organizó la Mexican 1000 hasta 1972 y en 1974 Mickey Thompson y Sal Fish fundan Score International, y dan origen a lo que hoy conocemos como la carrera Baja Mil”, indicó.



Asimismo, puntualizó que estas carreras han logrado la consolidación de grandes empresas automotrices, quienes ponen a prueba tecnología utilizada en vehículos que participan en estos eventos.



Estos eventos son transmitidos en más de 39 países y se difunden cientos de notas que posicionan a Ensenada y Baja California como destino turístico.



Para esta celebración ha sido invitado el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero y los gobernadores de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.





Calendario de actividades



21 de Septiembre

Anuncio en Tijuana de Desert Challenge



20 de Octubre

Anuncio de Ensenada Capital del Off Road



12 de Noviembre

Festival del Off Road



13 de Noviembre

Paseo de la fama y Cena gala



14 y 15 de Noviembre

Contingencia Street Fiesta (revisión mecánica)



16 y 17 de Noviembre

Carrera Score International Baja 1000