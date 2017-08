Disfrutan Vendimia en L.A. Cetto

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de una degustar algunos de los mejores vinos de la vinícola L.A. Cetto, los asistentes a la Fiesta de la Vendimia concursaron para sacar más jugo de uva en las barricas.



Durante exactamente tres minutos, once mujeres y nueve hombres pisaron y brincaron sobre la uva morada para tratar de sacar el mayor jugo posible, por los que fueron auxiliados por sus acompañantes, quienes se encargaron de liberar el tubo de la piel o ramas de la uva.



La competencia se dividió en dos categorías, hombres y mujeres, así que al final, el ganador de cada categoría fue recompensado con una caja completa de vino.



Como en todo concurso, no faltó quien saliera descalificado, ya que las indicaciones decían que al terminar el conteo, debía colocarse el tapón al tubo por el que salía el jugo a la cubeta, por lo que no se contó la participación de cuatro mujeres y tres hombres.



La cantidad de jugo, para considerar al ganador, fue señalada en centímetros, mismos que alcanzaron desde los ocho hasta los 35 centímetros de altura.



Al finalizar la competencia, los asistentes aprovecharon las barricas para tomarse la fotografía del recuerdo en el pisado de uva.



DEGUSTACIÓN



Con panecillos y cerca de 30 vinos especiales de L.A. Cetto, los visitantes probaron las especialidades de la casa, que han sido de los más reconocidos a nivel mundial.



Vinos blancos, rosados, tintos y espumosos conformaron la degustación tradicional, con lo que se da inicio a la tradicional Fiesta de la Vendimia.