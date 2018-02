Sin fecha de arranque desaladora

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de diversos retrasos en la construcción de la planta desaladora de Ensenada, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Alfonso Padrés Pesqueira, informó que la obra ya está concluida pero aún se están realizando trabajos en la zona del mar.



“Estuve hace dos o tres semanas ahí y la obra ya está terminada en su totalidad, incluyendo lo eléctrico, lo único que se está terminando es una obra dentro del mar que tiene que ver con la boca toma para el sistema de desalación, esta obra es determinante porque va a garantizar que el agua no venga con ningún objeto que pueda afectar el sistema de filtraciones”, explicó.



El funcionario recordó que la fecha inicial para comenzar las pruebas era el 31 de diciembre de 2017, sin embargo, no iniciaron porque no estaban listos los trabajos en la zona de la toma, que es donde actualmente están trabajando con buzos.



“Están trabajando cuatro buzos durante una jornada y otros cuatros buzos en otra jornada, el grado de visibilidad es muy corto, hablan de 30 a 40 centímetros como máximo y son muy pocas las horas que pueden estar ahí adentro”, detalló.



A causa de esas complicaciones, Padrés Pesqueira dijo que es muy difícil precisar cuándo inicia el proceso de pruebas, ya que es necesario concluir con ese trabajo para que la instalación quede en condiciones adecuadas que brinden seguridad.



“Sería muy desafortunado que por desesperación y presión, se empiece a llevar a cabo el proceso de pruebas y que tenga un taponamiento en el sistema que genere algo que sea muy costoso, no quisiera dar una fecha, sería irresponsable de mi parte”, indicó.



Proyectos prioritarios

Por otra parte, el presidente de Compañías Mexicanas de la Construcción en Ensenada (Comice), Sergio Torres, informó que mediante fondos del Fideicomiso Empresarial (Fidem), se está realizando una carpeta de tres proyectos, para que posteriormente sean registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Entre los proyectos se contempla el nodo de la UABC, el nodo de El Gallo y el tramo del Ejido Chapultepec-Maneadero.



En ese sentido, Padrés Pesqueira explicó que únicamente falta concluir el estudio costo-beneficio para que una vez que se reciban por parte del Gobierno del Estado, se inicie con el proceso de la búsqueda de recursos.



Dentro del presupuesto que está autorizado hasta enero, mencionó que Ensenada cuenta con 247 millones de pesos de la Sidue, de los cuales 128.7 millones son autorizados para obras nuevas, de las que 51.4 millones se destinan a la mejora de 14 vialidades.