Cervecería aclara incidente con cliente que portaba chamarra

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que circulara en redes sociales un video en el que un hombre manifestaba que lo estaban corriendo de un bar por utilizar la chamarra con la frase “México is the shit”, la gerencia de la Cervecería Transpeninsular, emitió un comunicado al respecto.



“En Cervecería Transpeninsular somos una empresa sumamente respetuosa de las diversas formas de pensar y totalmente abiertos a criterios y opiniones”, establece el escrito.



El comunicado explica que el resto de los clientes empezaron a molestarse por no conocer el contexto de la frase, sin embargo, el staff les intentó explicar, pero aún así lo tomaron como ofensa.



El estar los comensales presionando y aplaudiendo como se puede apreciar en el video, la pareja que portaba las chamarras decidió retirarse por su propia cuenta.



“No fue nuestra intención como empresa ofender a nadie, sino al contrario, evitar que un conflicto entre clientes pasara a mayores consecuencias, definitivamente sabemos el significado del texto que inició todo el conflicto y reiteramos nuestra postura mediadora y pacificadora cuando surgen conflictos de criterio entre nuestra apreciable clientela”, aclara el comunicado.