Propone Canirac profesionalizar la organización del Carnaval

ENSENADA, Baja California(GH)

El Carnaval de Ensenada es un evento de grandes dimensiones, de importancia regional para la promoción turística y de trascendencia social, por lo que las autoridades municipales deben de una vez por todas tomar medidas para la profesionalización de su organización.



Carlos García-Travesí Bosch, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Ensenada (Canirac), criticó las decisiones de último momento que tomó el Ayuntamiento de Ensenada cuando la realidad es que tuvieron más de un año para su organización.



“Molestia por el desorden vial, problemas sanitarios, afectaciones a comercios y restaurantes, desorientación del turismo y visitantes por la falta de señalamientos para desfogar el tráfico y mala imagen para la ciudad son algunas de las consecuencias de la falta de planeación”, señaló.



El presidente de la Canirac subrayó que el Carnaval de Ensenada que en esta edición cumple 100 años, no es solamente un evento para Ensenada, sino que se trata de la fiesta de Baja California a la que viene gente de los cinco municipios, de otros estados y hasta del extranjero que merecen un mejor festejo.



Consideró que el Carnaval no solamente puede mejorar en favor de quienes gustan de la fiesta y encuentran en esta una forma sana de esparcimiento, sino que tienen un enorme potencial económico y promocional que no se aprovecha por la negligencia y apatía de los regidores del Ayuntamiento de Ensenada.



“De acuerdo con estimaciones que hizo públicas la Secretaría de Turismo del Estado hace algunas semanas, la cantidad de asistentes llegará a 200 mil personas, de manera que esa enorme masa de consumidores es un gran mercado para cualquier marca que con gusto patrocinarían el evento si se les presenta con tiempo una propuesta”, dijo García-Travesí Bosch.



Agregó que las marcas no solamente aportarían dinero, sino también podrían colaborar con carros alegóricos de calidad, lo que mejoraría la imagen de la fiesta.



“Con planeación también sería posible una mayor promoción, que más gente viniera y transformar las molestias del comercio y restaurantes del área en una oportunidad para que todos participen y se beneficien”, consideró.



El empresario consideró que también hace falta definir y conciliar con los afectados o involucrados, cuál es el mejor lugar para que la fiesta se lleve a cabo en definitiva y no se tenga el problema de la ubicación y desorden cada año.