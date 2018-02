Corren a joven de un bar en Ensenada por usar chamarra 'México is the shit'

ENSENADA, Baja California(GH)

A través de su perfil de facebook, un joven de Ensenada publicó un video en el que señala que la gente lo corrió de un bar por traer puesta una chamarra con la frase "México is the shit".



Dicha prenda surgió como parte de un movimiento en el que figuras públicas trataban de exaltar que México es lo mejor, sin embargo, su traducción al español puede ser malinterpretada por la palabra "shit", ya que su traducción literal puede utilizarse como insulto.



El joven publicó una foto donde muestra que él y una acompañante están sentados en el bar con la conocida chamarra, sin embargo, en un video se observa como los integrantes de una mesa aplauden mientras la pareja abandona el bar.



"Que onda carnales, aquí en el Transpeninsular la gente me está corriendo por mi chamarra, inclusive la gente no sabe por qué", expresó el hombre.