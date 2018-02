La Ruta del vino es uno de los 19 lugares de moda en el mundo

ENSENADA, Baja California(GH)

Baja California sigue estableciéndose en el mundo como uno de los destinos turísticos favoritos, ya que recientemente el portal Venue Report, enlistó los 19 destinos que están a punto de convertirse en los próximos lugares de moda en el mundo y el Valle de Guadalupe se posicionó como el destino que sustituirá el famoso valle de Napa en California.



El Secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, destacó que Baja California compite con lugares como Grecia, Brazil e Italia y aseguró que en esta ocasión, el Valle de Guadalupe se ubica nuevamente como uno de los lugares que deben visitarse gracias a su gran oferta enológica y culinaria.





El artículo “19 Places That Are About To Be The Next ‘It’ Spots” describe a Napa como un lugar del que “ya sabes qué esperar” e invita al sus más de 294 mil lectores mensuales a visitar el Valle de Guadalupe, un destino nuevo, el cual es descrito como el lugar para degustar de quesos y vinos de los cuales “todo el mundo está hablando” y comer “como loco” en los altamente reconocidos restaurantes.



El funcionario estatal refirió que durante el 2017 se lograron más de mil 200 notas en medios nacionales e internacionales, lo que refleja el gran interés que se tiene en Baja California como destino turístico.



Recordó que esta no es la primera vez que la Ruta del Vino es comparada con el famoso valle de Napa, el cual ha sido reconocido durante años como el destino para los amantes del vino.





“Publicaciones como Vogue, New York Times, Travel + Leisure, entre otras se han referido al Valle de Guadalupe como el destino de moda que a tan sólo unos minutos de la frontera tiene una oferta enológico y no se diga culinaria a la altura, sino es que superior a la del valle de Napa” dijo el funcionario estatal.



El portal Venue Report es un sitio dedicado al turismo, con corresponsales en más de 90 países, reúne hoteles y lugares, además que destaca experiencias que los lectores pueden disfrutar alrededor del mundo.