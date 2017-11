Disminuye la siembra en el valle de SQ en 2017

ENSENADA, Baja California(GH)

El director del Consejo Agrícola de Baja California, Héctor Uraga Peralta, señaló que el 2017 ha sido un mal año para el sector agrícola de San Quintín.



“Ha sido un año muy complicado, primero porque el precio del tomate se cayó este año y a los trabajadores les están dando visas de trabajo en Estados Unidos y Canadá, así que no hay mano de obra, no hay agua y eso ocasionó una reducción de la superficie cultivable”, explicó.



En ese sentido, estimó que en comparación al año pasado hubo una reducción del 15 al 20% de hectáreas sembradas en el Valle de San Quintín.



“En Sinaloa se perdieron las cosechas de tomate porque no había precio en el mercado para poder salir a exportación y el mercado nacional no lo compraba, se veía cómo estaban tirando el tomate en las carreteras, eso nos afectó porque el precio se cae a nivel nacional e internacional”, señaló.



Por otra parte, el director del Consejo Agrícola fijó su postura respecto al nuevo modo de contratación ilegal que se ha estado dando en San Quintín, mediante empresas de transporte que subcontratan a trabajadores del campo con sueldos mayores pero sin ningún tipo de contratación.



“Las empresas del consejo están en total desacuerdo en que se utilicen este tipo de camiones o empresas que están enganchando a los trabajadores, sin embargo hay muchas empresas pequeñas y medianas que ante la falta de trabajadores están recurriendo a esto, es algo que ocurre a nivel nacional, no únicamente local”, reveló.