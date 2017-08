Mantendrán a Ensenada libre de rabia

ENSENADA, Baja California(GH)

Con la firma de un convenio de colaboración, el Instituto de Servicios de la Salud (Isesalud) y el 22 Ayuntamiento trabajarán para conservar el cerco epidemiológico que tiene Ensenada contra diferentes enfermedades.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud, comentó que Ensenada lleva 35 años sin brotes de rabia gracias a las acciones de prevención que hacen las instituciones.



“A la cura le damos mucho valor y a la prevención poco; pero la prevención abarca muchísima gente y es lo que hace la salud pública”, recalcó.



García Rivera mencionó que el convenio tiene cuatro ejes fundamentales, que son la vacunación antirrábica canina, el sacrificio compasivo de animales agresores, el estudio de cerebros y la esterilización canina.



Explicó que lo que se hará es que los perros que muerdan o agredan a una persona puedan ser capturados y observados por diez días en las jaulas del Centro Antirrábico Canino.



“Si no tiene ningún cambio, ningún problema de salud o se muere y está en perfectas condiciones, a los diez días se libera y se reintegra con la familia; si tiene rabia, el perro al cuarto día máximo ya expresa sintomatología y al séptimo día el perro se muere, por eso observarlo por diez días da un suficiente colchón para detectar si tiene o no un problema de rabia”, indicó.



García Rivera añadió que mientras no se compruebe que el can tiene rabia, al paciente no se le aplica la vacuna antirrábica canina, a base de células vero, ya que pueden tener reacciones adversas.



Finalmente, dijo que el Isesalud proporcionará los insumos necesarios, es decir, alimento para las mascotas, medicamentos y vacunas; mientras que el Ayuntamiento colaborará con el préstamo de las instalaciones del Centro Antirrábico.