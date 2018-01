Inicia temporada de avistamiento de ballenas

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el fin de promover el avistamiento de ballenas como una oferta turística más de Baja California, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), invita a la población en general a que acudan a los paseos que se realizan en esta temporada invernal en la Bahía de Todos Santos, Ensenada



El Delegado de la Secture en Ensenada, Héctor Rosas Rodea, recordó que el avistamiento en la Bahía de Todos Santos, se ubica la ruta de paso deL cetáceo y donde se pueden observar otras especies marinas como lobos marinos, delfines, pelícanos, entre otros.



Rosas Rodea puntualizó que el avistamiento se realizará hasta la segunda semana de abril, con un costo de 450 pesos para adulto y 350 pesos para niños, otorgando los armadores descuento dentro del programa de descuento “Se Turista en Baja California”, con previa reservación.



Agregó que las nubes no determinan las condiciones del mar, si el día está nublado pero no llueve y el mar está picado, el viaje se suspende; ante todo, se cuida la seguridad y comodidad de los pasajeros.



Rosas Rodea afirmó que en Ensenada hay hoteles para todos los presupuestos, así como restaurantes que ofrecen una gran variedad de platillos regionales, mexicanos e internacionales, además de los vinos bajacalifornianos con reconocimiento internacional.



Señaló que además podrán visitar el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, edificio emblemático que fue ex hotel y casino en la década de 1930 y que alberga al museo de historia de Ensenada; el malecón y su jardín ventana al mar; la zona vinícola del valle de Guadalupe mejor conocida como la ruta del vino, donde puede realizar un recorrido guiado en alguna vinícola de su elección.



Asimismo, La Bufadora, un geiser marino que avienta un chorro de agua de más de 20 metros de altura, o la sala de la “Tierra” que se ubica dentro del “Caracol” Museo de Ciencias y Acuario, entre otros.



Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a la Secretaría de Turismo al teléfono 172-5444 o en la página de internet www.descubrebajacalifornia.com







Las recomendaciones para disfrutar más el paseo son las siguientes:



Verificar que la embarcación cuente con el permiso de avistamiento (banderola) expedido por la Semarnat.



· Llegar 30 minutos antes de la partida.



· Para evitar el mareo, tomar una pastilla contra el mareo una hora antes de abordar el barco; incluso si nunca se marea, es mejor prevenir y disfrutar el viaje.



· Desayunar normalmente, ya que en general los recorridos duran 4 horas, por lo que es recomendable traer almuerzo; las manzanas y cítricos son una buena opción.



· Ir abrigado, durante la temporada invernal el viento es frío aunque el día



esté soleado; llevar zapatos cómodos y no usar tacones altos.



· No olvidar la cámara y si tiene binoculares, mucho mejor.