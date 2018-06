Prenden boletas vecinos en Michoacán

NAHUATZEN, Michoacán(El Universal)

Habitantes de Nahuatzen le prendieron fuego a cuatro paquetes de boletas electorales que particulares trasladaban en un vehículo no oficial, destinadas a una comunidad de ese municipio de la Meseta Purépecha, pese a que habían advertido a las autoridades que no permitirían la instalación de casillas en sus pueblos originarios.



El Instituto Electoral de Michoacán señaló que se trata de cuatro paquetes de boletas para la elección local que tenían como destino la comunidad de Arantepacua y, que mediante acuerdo del Consejo General, fueron dados de baja desde el pasado lunes.



A decir de los pobladores y quienes se oponen a la instalación de casillas, las boletas electorales fueron ingresadas al pueblo en camionetas particulares custodiadas por un grupo armado.

Expusieron que posteriormente, como a las 10:00 de la noche, las boletas fueron quemadas a las afueras del IEM municipal y que en las oficinas de los partidos políticos fueron encontradas cientos de credenciales de elector que también fueron incineradas.



El rechazo a la instalación de casillas en nueve pueblos originarios de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los Once Pueblos, fue advertido por las comunidades indígenas desde el arranque de este proceso electoral (septiembre de 2017).



Ante la insistencia de las autoridades estatales y del organismo electoral local de imponer casillas, el Concejo Superior Indígena de Michoacán, decidió radicalizar su plan de acciones y desde el pasado 26 de junio cuando iniciaron sus movilizaciones.



El conflicto entre grupos indígenas que rechazan la instalación de casillas y simpatizantes de los partidos políticos que sí quieren votar este 1 de julio, generó que, en un hecho sin precedentes en la historia del país, fueran dadas de baja 57 casillas en una sola entidad.



Entrevistado al respecto, David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, confirmó que nunca entes en la historia del país se habían dado de baja esa cantidad de paquetes electorales para la instalación del mismo número de casillas, en un solo estado de la República.



Explicó que debido a los movimientos sociales que han estado presentes en la meseta purépecha de Michoacán de baja 57 casillas en el estado de Michoacán por conducto de dos consejos distritales del INE.



Dijo que esa decisión fue tomada, al no haber condiciones y derivado de que no se permitió el ingreso en su gran mayoría a los capacitadores y asistentes electorales para realizar la preparación e integración de las mesas directivas de casilla.



Entonces, reiteró David Alejandro Delgado, derivado de este tipo de situaciones y para no tomar una actitud de confrontación y sobretodo que entre los pueblos no haya peleas por tener o no elecciones, decidieron dar de baja estas 57 casillas.



Del total de casillas que no serán instaladas, 3 pertenecen a Cocucho y 2 a San Felipe de los Herreros del municipio de Charapan; 18 a Cherán; 2 a Acachuen y 3 a Zopoco del municipio de Chilchota; 4 de Arantepacua y 12 de la cabecera municipal de Nahuatzen; 2 de Aranza municipio de Paracho y 6 de Santa Fe de la Laguna del municipio de Quiroga.



Estos lugares, corresponden al Distrito Federal Electoral de Paracho y, a ello, se suman las cinco casillas que no se instalarán en Pichátaro, municipio de Tingambato, perteneciente al Distrito de Pátzcuaro, explicó Delgado Arroyo.



Sin embargo, “aún queda alguna situación especial en la zona, particularmente en 13 casillas de Nahuatzen y de la cabecera municipal de Nahuatzen y de cuatro casillas en Sevina, en donde hemos tomado la decisión de esperar, sobretodo porque hay una población que sí desea tener elecciones”, adelantó.



El cocal ejecutivo, precisó que en ninguno de los casos se puede declarar la nulidad de la elección, ya que en términos federales la baja de estas casillas no tiene un impacto sobre la nulidad de la

elección.



En segundo lugar, destacó, en términos locales, tampoco tiene un impacto sobre la elección para diputación local debido a que hay más municipios que comprende el Distrito en lo local.



En el caso de la elección a presidencias municipales, resaltó, que el Instituto Electoral de Michoacán tomó la decisión, mediante acuerdo, de que debido a este tipo de circunstancias la elección sería válida con las casillas que sí se logaran instalar.



“Debido a que nosotros ya dimos de baja estas casillas, no cuenta para efectos jurídicos de no instalación; entonces, por ello no va a haber la posibilidad de nulidad de las casillas a menos que se impugnen los acuerdos que han tomado los consejos distritales”, aclaró.



“Está en veremos el asunto todavía del acuerdo de Nahuatzen pero si esta noche no impugna nadie también el acuerdo quedará firme de que los partidos políticos acepten la situación”, agregó el alto funcionario del INE en la entidad.