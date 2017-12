Jinete con clase

MEXICALI, Baja California(GH)

Ni una caída a los cuatro años de edad le quitó el gusto por los caballos a Isabella Meléndrez Campos, quien el pasado 3 de diciembre logró el campeonato nacional de equitación en la prueba de salto representando a Baja California.La pequeña de diez años de edad asistió a su primer nacional en la ciudad de Querétaro y se posicionó en lo más alto de podio en la categoría Mini Infantil de los 75 centímetros (altura de la barra que tiene que saltar el animal).El Club Hípico del Sol es el lugar donde la pequeña entrena y se desarrolla junto con su más fiel amiga, su yegua, Scarlett, quien la acompaña todos los días en su evolución en el deporte de caballos.“Al principio cuando me dieron a Scarlett yo me sentí muy nerviosa porque creía que me iba a hacer algo, pero luego cuando la empecé a montar estuvo muy bien, estoy muy feliz con ella”, afirmó sonriente.¿QUIÉN ES ISABELLA MELÉNDREZ?Isabella es una niña mexicalense de 10 años, quien hace poco cumplió un sueño de competir a nivel nacional y lo hizo de buena manera, pues obtuvo el primer lugar general en la ciudad de Querétaro.El gusto por los caballos comenzó desde que tenía apenas unos meses de vida, pues su abuelo le enseñó el amor por los animales en su rancho.“Cuando tenía como un año yo quería subirme a los caballos del rancho de mi abuelo, pero no estaban domados y eso era muy peligroso”, dijo convencida.Sobre el complemento entre sus estudios y la práctica de este deporte, Isabella no titubeó y afirmó que ella sola se organiza para poder realizar las dos cosas de la mejor manera.“Me levanto, voy a la escuela y a las cuatro vengo a montar, yo solita me pongo mi ropa adecuada para la equitación y estoy lista a la hora indicada para que mis papás me traigan al club”.LA COMPETENCIAIsabella llegó a Querétaro unos días antes del nacional para prepararse, aclimatarse y practicar un poco de lo que sería su primera incursión en un evento de esa índole.Luego de recorrer el circuito con su yegua, Scarlett, Meléndrez compitió y fue finalmente la mejor en su categoría, situación que desató lágrimas entre sus familiares que la acompañaban.“Yo no creía que iba a ganar, me presioné mucho y al final me nombraron a mi primer lugar, mis papás lloraron, mi abuelita, hasta mi yegua se emocionó, yo la notaba muy feliz por el resultado”, aseguró con cara de felicidad.PALABRAS DE SU ENTRENADORPor último, Omar Gómez, entrenador de Isabella habló unpoco de lo que consiste este deporte, así como de la importancia de la práctica del mismo.“La equitación principalmente maneja tres disciplinas, salto de obstáculos, adiestramiento y la prueba completa de tres días, también es uno de los deportes más importantes para el desarrollo emocional, de autocontrol, autoconfanza, contacto con la naturaleza”, confesó.Asimismo, Gómez explicó que la mayor virtud que tiene Isabella Meléndrez es el gran vínculo que existe entre ella y Scarlett.“Lo importante es hacer un complemento entre el jinete y el caballo, en este caso, Isabella ha entendido muy bien a su yegua y viceversa, es por eso que con tan poca edad ha conseguido muy buenos resultados”• A los nueve años le compraron su yegua, Scarlett.• Son tres años los que lleva practicando este deporte.• Entrena de martes a domingo una hora diaria.• Estudia quinto grado de Primaria en el Colegio AngloAmericano.• Omar Gómez se llama su entrenador.• Comida favorita: Tacos de pescado y comida china• Pasatiempo favorito: Jugar con sus amigos• Película favorita: ‘Beetlejuice’• Pertenece al Club Hípico del Sol