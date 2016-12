Solano, el brazo fuerte de Águilas

MEXICALI, Baja California(GH)

Tiene más de una temporada con un alto nivel, es la actual carta fuerte en el pitcheo de Águilas de Mexicali, tranquilo para expresarse, pero de look tan llamativo como su calidad en la loma, es el sanluisino Javier Solano.



La temporada anterior de la Liga Mexicana del Pacífico ganó el trofeo Vicente “Huevo” Romo al lanzador del año, con récord de 8-3, efectividad de 3.38, whip de 1.71 y 71 ponches recetados.



Aunque sus últimas tres salidas no han sido las de costumbre, en la actual campaña, el emplumado se ha ganado con creces el ser el uno de los serpentineros abridores más destacados del circuito invernal

En 14 juegos de temporada regular quedó de 7-4, con 87.1 entradas lanzadas, permitió 83 hits, 43 carreras, siete palos de vuelta entera, 26 bases por bolas, 55 ponches, lo que le dejó como dividendos 4.23 en promedio de carreras limpias.



Pero más allá de las cifras, Solano es un tipo relajado, con filosofía de dar el todo, hasta cierto punto perfeccionista, que siente la casaca y sin “muñecos” como se le dice a las cabalas en la pelota caliente.



LA MENTALIDAD DE SOLANO



Una de las salidas más memorables de la temporada 2016-2017 para Solano fue la de la victoria 5-0 de Águilas sobre Cañeros el 29 de noviembre. Estuvo en la loma las nueve entradas completas, permitió tres hits y ponchó a cinco



El pitcher habló del porqué ese día terminó el juego. “Ese día no me comentaron nada, vino el coach de pitcheo cuando iba a salir y me dijo que mantuviera mi partido y asegurara mi blanqueada”.

“Creo que la gente siempre te va a recordar por ese tipo de juegos, cuando te entregas a la camiseta”, extendió.



“Salgo a dar el cien por ciento en la loma, siempre queriendo irme de siete u ocho entradas, dejar que venga el preparador y el cerrador a ayudarnos para mantener el partido y ganarlo”, dijo sobre su mentalidad.



Reveló como se prepara el día que le toca abrir, “No me gusta hacer mucho, ni andar apresurado, ese día pienso en el juego, llegó al estadio me cambio, salir a calentar y estar listo para subirme a la loma”.



CASO OMISO A LOS NÚMEROS



Habló de cómo se comporta en la loma. “No veo las estadísticas, los conozco, pero no pienso en quien está bateando, trato de atacar la zona, sabes que debilidad tiene cada bateador, atacó la zona y trato de hacer pitcheo de calidad”.



Su objetivo como siempre es el campeonato, pero para ello va paso por paso. “Cuido juego por juego, entrada por entrada, pitcheo por pitcheo, siempre trato de ejecutar con conciencia, lo que me piden o lo que yo decido ejecutar.”



Para despedirse, no olvida a los suyos”. Saludos a la afición de San Luis Río Colorado y mi esposa que siempre me apoya en todo, a la afición Águila que nos sigan apoyando, ganamos o perdamos estamos haciendo el mejor esfuerzo”.