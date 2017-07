Semana de ensueño para cachanilla

MEXICALI, Baja California(GH)

El deporte mexicalense e incluso el de Baja California tiene nuevamente algo que celebrar, pues ayer, la pitcher Yeraldine Carrión volvió a dar la nota en el Campeonato Mundial de Softbol de la categoría Junior.



En Clearwater, Florida, la cachanilla lanzó juego perfecto en la victoria de México 1-0 en contra de Filipinas para darle así, a la escuadra tricolor su tercer triunfo del certamen, con lo que mejorara su posición en la tabla general del torneo.



Apenas hace unos días, la joven de 15 años, tiró juego sin hit ni carrera en contra de Inglaterra, en el que una base por bolas la marginó de conseguir el juego perfecto.



A escasos días de cumplir los 16 años de edad, Carrión se dio el gusto de conquistar la proeza en su segundo campeonato mundial Sub- 19, ya que participó hace dos años en el mismo certamen con 13 años de vida .



La estudiante de tercer semestre del Cecyte Xochimilco lanzó ante Filipinas, siete entradas en las que no permitió daño alguno, no admitió carrera, tampoco cedió boletos ni imparables para concretar el máximo logro de una serpentinera.



El descalabro fue para Royevel Palma, quien permitió cinco imparables, uno de ellos, productor de la única carrera del juego, por parte de la receptora Paula Valles.



Cabe mencionar que México desde hace varios días quedó sin posibilidades de pelear por el título y hoy participa en una ronda que sirve para clasificar a las Selecciones del sexto al noveno lugar.



“YERAL” DEJA SU HUELLA



27 de julio México de rrotó 4-0 a Inglaterra - con juego de “sin hit ni carrera” de Yeraldine Carrión.



Y ayer, 29 de julio, la cachanilla tiró “juego perfecto” ante Filipinas en el triunfo de 1-0 del selectivo nacional.