Hay Roberson para rato

MEXICALI, Baja California(GH)

Llorar, gritar, reír y correr, eso fue lo que hizo Chris Roberson cuando de inmediato cayó el out 27 en el Estadio Emilio Ibarra Almada y se supo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico con sus Águilas de Mexicali.



Para Roberson, este campeonato es un premio a la paciencia, pues asegura que desde hace años buscó este momento con el equipo cachanilla y ahora que lo logró es una inyección de rejuvenecimiento.



“Me siento como un novato de 25 años, lloré y grité, corrí y no sabía que más hacer, es algo que siempre soñé y hoy que lo logramos, sólo quiero seguir jugando, mientras me sienta bien, yo seguiré jugando béisbol”, dijo notablemente entusiasmado.



A pesar de sus 37 años de edad, el méxico-americano mostró mejor nivel que muchos jóvenes en esta temporada y con la sonrisa que lo caracteriza, dijo que todo se debe al trabajo y amor al deporte.



“Es solamente trabajar con pasión y amor, el beisbol nos ha dado mucho y nosotros jugamos cada juego como si fuera el último”, exclama.



No es la primera vez que Chris Roberson va a Serie del Caribe, pero sí será la primera que lo haga vistiendo la casaca de sus amores.



“Ya hemos ido a este torneo, pero nunca habíamos ido con Mexicali, ese es otro sueño cumplido, siempre es un orgullo representar a México, pero ahora que será con Águilas se siente mejor”, concluyó.