La venden "Carísima"

MEXICALI, Baja California(GH)

Se necesitaron de doce entradas para que los Águilas de Mexicali cayeran ante los Naranjeros de Hermosillo 2-1 anoche en el estadio Sonora en el penúltimo juego del rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico y ver cortada así una racha de nueve victorias en forma consecutiva.



Miguel Torrero fue el héroe del encuentro al conectar el hit con el que los “Caballeros Águila” supieron lo que es volver a perder un encuentro.



Fue un “duelazo” de pitcheo el que se vivió en la capital sonorense, por los visitantes, Rolando Valdez trabajó cinco capítulos en blanco para asegurar el campeonato en promedio de carreras limpias permitidas de la temporada 2017-2018 de la LMP.



Valdez completó su última apertura de la campaña con seis indiscutibles, no le anotaron carrera, dio tres bases por bolas y recetó un ponche, para terminar con una efectividad de 1.74. Le relevaron Edgar Osuna, Marco Quevedo, Alex Delgado, José Meraz y Francisco Gil, quien a la postre se llevó la derrota al permitir la anotación del despegue.



Por los de casa, Luis Mendoza saltó por primera vez a la loma del estadio Sonora y lo hizo de buena manera, pues sólo recibió un imparable y fue hasta la sexta entrada.



El serpentinero trabajó cinco entradas y un tercio en las que heredó la única “rayita” de Mexicali, otorgó un pasaporte y abanicó a cinco.



La victoria se la agenció Carlos Fisher al retirar el onceavo y doceavo rollo.



En el sexto episodio, Roberto López fue quien le quitó el sin hit a Mendoza con batazo al jardín central, acto seguido Chris Roberson recibió golpe para tener dos hombres en base y posteriormente, sencillo de Walter Ibarra impulsó a López para la carrera de la quiniela.



El ataque naranjero no espero mucho y en el ocaso de esa misma tanda llegó la paridad en las manos de Alejandro Flores, quien llegó a home barrido después del imparable de Irving López, jugada que se tuvo que revisar pues en primera instancia el ampayer principal marcó out en la registradora.



Ya en la entrada doce y con dos tercios fuera, Dominc Brown y Alejandro Flores negociaron pasaporte para que Torrero, con línea al central, le diera la victoria a su equipo.



El día de hoy, ambos equipos culminarán la temporada regular con el tercer juego de la serie, mismo que tendrá como lanzadores abridores a Javier Solano por Mexicali y a David Holmberg por Hermosillo.