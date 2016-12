A demostrar que no fue sólo suerte

MEXICALI, Baja California(GH)

Fuerza Regia ya no luce tan implacable después del golpe que Soles de Mexicali le propinó, no sólo al equipo regiomontano, si no a toda la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



La segunda prueba de fuego para Soles será hoy a las 20:00 en el Auditorio del Estado donde será el segundo juego de la serie ante Fuerza Regia.



Los viejos tiempos volvieron a la duela donde el equipo del astro rey mostró una conexión especial con su afición, por lo que se espera otra gran entrada.



Atrás quedó la marca de 22 juegos consecutivos sin conocer la derrota de Fuerza Regia, pero para que Soles llegase a la victoria 89-79, dentro del transcurso del encuentro ocurrieron situaciones que buscarán repetir.



La clave fue la intensidad, misma que reconoció el entrenador español Alejandro Martínez al terminar el primer juego.



Otra es que Justin Keenan siga como responsable de culminar los ataques del equipo, el martes por la noche jugó 31 minutos con 42 segundos, hizo 33 puntos y ganó seis rebotes.



Acompañado del capitán Román Martínez con 20 puntos, un rebote y dos asistencias.



Las variantes en la posición de armador que dan Pedro Meza y Joseph Soto, quienes se distribuyen los minutos de juego, pero no dejan de asistir a sus compañeros, además de los complementos tanto ofensivos como defensivos que no desentonaron.



Nulificaron a elementos clave de Fuerza Regia, como el exSoles Juan Toscano, el escolta participó en 21 minutos, hizo tres puntos, obtuvo tres rebotes y dio dos asistencias. Dejó su antigua casa en el tercer cuarto.



Jeleel Akindele y el capitán del líder, Héctor Hernández fueron los elementos que más daño causaron a los locales, con 15 puntos, ocho rebotes y 15 puntos, seis rebotes respectivamente, otros de los que no pudo mostrarse fue Andrew Panko.



Así que la cita de hoy en el Auditorio del Estado es la prueba perfecta para que Soles vuelva a mostrar su excelencia, en un duelo que tiene algunos de los mejores jugadores de la liga y dos coachs españoles que apuestan por el espectáculo.