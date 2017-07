"Flex" Lewis disfruta su visita

(GH)

Uno de los atractivos que tendrá el Mr. Mexicali 2017 será la exhibición que ofrecerá el cinco veces campeón del prestigio campeonato internacional Mr. Olympia, James “Flex” Lewis.



El atleta norteamericano no es la primera vez que se hace presente en tierras cachanillas, sin embargo, declaró estar emocionado por la invitación recibida por parte del comité organizador.



“He visitado varios países compitiendo, pero México siempre ha sido una plaza especial para mí, por el nivel que han mostrado los atletas en los últimos años, estoy muy contento y emocionado de estar aquí nuevamente”, compartió.



En base a este tema, James Lewis resaltó la labor que hacen los organizadores para poder llevar a cabo un evento de esta magnitud, reiterando que gracias a este tipo de competencias, es como el fisicocontructivista puede incrmentar su nivel.



“La Organización y la seguridad que he visto aquí, ha sido muy buena, siempre que vengo a México disfruto mucho de la gente, los atletas suben su nivel gracias a todo esto”, expresó.



De igual manera, “Flex” Lewis invitó al público en general a darse cita mañana al Teatro del Estado, asegurando que no se arrepentirán por el espectáculo que presenciarán.