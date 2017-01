Mexicali, de las mejores aficiones: Roberto Vizcarra

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los momentos más determinantes de la temporada 2016-2017 para Águilas de Mexicali fue el cambio de timonel, se fue Gil Velázquez y para retomar la segunda vuelta llegó Roberto “Chapo” Vizcarra.



El mánager que se coronó en su primera temporada al mando en la Liga Mexicana del Pacífico comentó que la primera impresión que se llevó del grupo es que tenía madera para más.



“Cuando llegue yo sabía que el equipo daba para más, sabía que podía mejorar esto, se trabajó demasiado para lograr este objetivo”, dijo.



Su sentir es de felicidad y agradecimiento, pues después de mostrar en la Liga Mexicana de Béisbol fue el presidente de los emplumados, Dio Alberto Murillo quien confió en él para el circuito invernal. No olvidó a la afición.



“Contento del título, Mexicali es de las mejores aficiones, es para ellos, también agradezco a Dio Murillo por la oportunidad que me dieron”, pronunció.



Curiosamente, su suegro Francisco Estrada fue el quien ganó el tercer campeonato para el equipo hace 18 años, minutos después de terminar el juego aún no había hablado con él, pero Vizcarra le dedicó el título a su gente cercana.



“Va para mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, todos ellos son parte del título”, comentó.



Para quien comandó a la tropa al campeonato, las claves del equipo se centran en la unión que muestra el grupo de peloteros.



“Este Águilas es familia, tenemos mucha armonía en el Club House, en las giras, esto es una verdadera familia”, expresó.